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Şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar

MANİSA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, göreve başladığından beridir sürekli olarak gerçekleştirdiği şehit aileleri ve gazi ziyaretlerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de devam ederek unutulmadıklarını gösterdi.Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 152 şehit ailesi ve gazi Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın göreve başladığı günden itibaren özel günlerde ziyaret ediliyor.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, göreve başladığından beridir sürekli olarak gerçekleştirdiği şehit aileleri ve gazi ziyaretlerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de devam ederek unutulmadıklarını gösterdi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 152 şehit ailesi ve gazi Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’nın göreve başladığı günden itibaren özel günlerde ziyaret ediliyor. Kaymakam Çaykara başkanlığında oluşturulan gruplar bir yandan aileleri ziyaret ederken bir yandan da sorunlarını dinleyip en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya ile birlikte Karaağaçlı ve Çerkezmahmudiye mahallelerinde bulunan 5 şehit yakını ve gazi ailesini ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilirken, şehitler için dua edildi.
Kaymakam Çaykara, “Bu güzel vatana hizmet edenleri rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanettir. Bizler o emanete sahip çıkmak ve unutmamak için özel günlerde onları ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz” dedi.

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