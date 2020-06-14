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Şehit ailesi için yaptırılan ev tamamlanmak üzere

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

2018 Yılında Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından yaptırılan evin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde bulunan Şehit Enes Sarıaslan’ın doğup büyüdüğü mahallede, Babası İmam Sarıaslan tarafından Besni Kaymakamlığı yetkililerine gösterilen yerde, 27 Mayıs 2019 tarihinde yapımına başlanan evin 25 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.Konuyla ilgili Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İnşaat sürecini yakından takip etmekteyiz.

Şehit ailesi için yaptırılan ev tamamlanmak üzere

2018 Yılında Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından yaptırılan evin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.
Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde bulunan Şehit Enes Sarıaslan’ın doğup büyüdüğü mahallede, Babası İmam Sarıaslan tarafından Besni Kaymakamlığı yetkililerine gösterilen yerde, 27 Mayıs 2019 tarihinde yapımına başlanan evin 25 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Konuyla ilgili Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İnşaat sürecini yakından takip etmekteyiz. Binanın yapımı ile ilgili ödenek sorunumuz bulunmuyor. Yapılan harcamaların büyük bir kısmı valiliğimiz ve kaymakamlığımızın yerel imkanları ve destekleri ile yapılmaktadır. Müteahhit firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 20-25 gün içerisinde inşaatımız tamamlanarak aileye telim edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Şehit ailesi için yaptırılan ev tamamlanmak üzere

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