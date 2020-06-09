Şehit ailesinden gıda bankasına bağış

Çorum’lu şehit eşi Gülay Erkoç, her yıl okuttuğu mevlit harcaması tutarınca aldığı gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladı.

2016 yılında Şırnak’ta şehit düşen Uzman Çavuş Habib Gökce’nin eşi Kübra Gökçe’nin başlattığı kampanyaya Şehit Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un eşi Gülay Erkoç da destek verdi. Her yıl eşi için mevlit okuttuğunu dile getiren Gülay Erkoç, “Bu yıl Korona virüs tedbirlerinden dolayı mevlit yapamadık. Ama eşimin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışta bulunduk. Bu bağış hem çocuklarımı hem de bizleri daha mutlu etti.” dedi.

Gıda Bankasına yapılan bağışta hazır bulunan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de şehit aileleri olarak ülkenin içinde bulunduğu zor duruma duyarsız kalamayacaklarını vurgulayarak, “Gün, milli birlik ve beraberlik günü. Tarihe de baktığınız zaman biz bu zorlu günleri birlikte mücadele ederek aşmışız. Gülay kardeşimin yaptığı bu anlamlı bağışa ve örnek harekete şehit aileleri adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ramazan ayı içerisinde Çorum Belediyesi Gıda Bankasına ciddi anlamda bağışların olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’da, “Gıda Bankamıza yapılan bağışın miktarının hiçbir önemi yok. Şehidimizin hatırlanması, adının tekrar bu şekilde güzel bir yardım ile anılması gerçekten çok güzel. Bu vesile ile Şehit Aileleri Derneği ve yardımı gerçekleştiren Gülay Hanım’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

