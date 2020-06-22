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Şehit ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Şehit eşi ve şehit annesi Sultan Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 69 yaşındaki Sultan Kaya ve oğlu Abdulselam Kaya, Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Şehit ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Şehit eşi ve şehit annesi Sultan Kaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 69 yaşındaki Sultan Kaya ve oğlu Abdulselam Kaya, Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre baş başa görüşen Vali Akbıyık, şehit eşi ve şehit annesine ziyaretleri anısına valilik filografi tablo hediye etti.
Şehit ailesi ise Vali Akbıyık’a kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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