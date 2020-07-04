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Şehit ailesine anlamlı ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Osmangazi İlçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.Çavuşoğlu, Burdur’da görevini yaparken uğradığı saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede 1 Temmuz’da şehadet makamına erişen Bursalı Polis Memuru Selcan Akbaş’ın Muradiye mahallesindeki ailesini ziyaret etti.Evin önündeki taziye çadırında oturan Çavuşoğlu, şehidin babası Mustafa İlhan Akbaş’a başsağlığı diledi.

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Osmangazi İlçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Burdur’da görevini yaparken uğradığı saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede 1 Temmuz’da şehadet makamına erişen Bursalı Polis Memuru Selcan Akbaş’ın Muradiye mahallesindeki ailesini ziyaret etti.
Evin önündeki taziye çadırında oturan Çavuşoğlu, şehidin babası Mustafa İlhan Akbaş’a başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, şehidin annesi ve kız kardeşiyle de sohbet ederek taziyelerini iletti.

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

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