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Şehit ailesinin talebine duyarsız kalınmadı

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Malatya’da depremden evleri zarar gören şehit ailesinin evinin yapımını İl Jandarma Komutanlığı üstlendi.Geçtiğimiz Ramazan Bayramında şehit ailelerini ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2000 yılında Antalya’da görevi esnasında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş’un Beydağı Mahallesindeki ailesini de ziyaret etmişti.

Malatya’da depremden evleri zarar gören şehit ailesinin evinin yapımını İl Jandarma Komutanlığı üstlendi.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramında şehit ailelerini ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2000 yılında Antalya’da görevi esnasında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş’un Beydağı Mahallesindeki ailesini de ziyaret etmişti. O gün jandarma görevlilerine 24 Ocak’ta yaşanan Sivrice depreminde evlerinin zarar gördüğünü ileten baba Mustafa Kuş, jandarmadan destek istedi.
İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatı ile şehit ailesinin talebi yerine getirildi ve depremden hasar gören ev, onarılarak güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Şehit ailesinin talebine duyarsız kalmayan jandarma görevlileri, aileyi ziyaret ederek Alay Komutanları İnce’nin selamını ileterek tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi. Jandarmaya teşekkür eden şehit ailesi, ‘Allah devletimizden, askerimizden razı olsun bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

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