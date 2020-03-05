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Şehit annesi huzuru, oğlunun isminin verildiği parkta buluyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Şırnak Şenoba’ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 28 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın 92 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz İdlib şehitleri için her gece gözyaşı dökerken huzuru şehit oğlunun isminin verildiği parkta buluyor.Şehit piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın annesi Hürü Savunmaz İdlib’de hain bir saldırı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için her gece gözyaşı dökerken dualarını da eksik etmiyor.

Şırnak Şenoba’ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 28 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın 92 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz İdlib şehitleri için her gece gözyaşı dökerken huzuru şehit oğlunun isminin verildiği parkta buluyor.
Şehit piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın annesi Hürü Savunmaz İdlib’de hain bir saldırı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için her gece gözyaşı dökerken dualarını da eksik etmiyor. 1992 yılında Şırnak Şenoba’ya baglı Gömeç Köyü kırsalında operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın 92 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesinde 2019 yılında şehit oğlunun isminin verildiği parkta hem huzur bulduğunu hem de oğluyla hasret giderdiğini söyledi. 28 yıldır gözyaşı dinmeyen şehit annesi Hürü Savunmaz, “Şehit Mehmet Savunmaz Parkında hem huzur buluyorum hem de oğlumla hasret gideriyorum. Hem gururlu hem de mutluyum. Oğlum bu vatan için şehit olmuştur. Bu vatan sağ oldukça her bir oğlumu da şehit vermeye hazırız. Yeter ki vatan toprakları sağ olsun. Bayrak için şehit olmaya hepimiz hazırız. İdlib’de şehit olan 33 askerimizin her biri bu vatan için şehit olmuştur. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Allah, ailelerine sabırlar versin. Yaralı askerlerimize de Allah’tan şifa diliyorum. Vatan sağ olsun.” dedi.

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