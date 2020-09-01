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Şehit askere uğurlama töreni

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu şehit düşen uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı.Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesine yapılan ikmal faaliyetinden dönen aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil ağır yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu şehit düşen uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı.
Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesine yapılan ikmal faaliyetinden dönen aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil ağır yaralandı. Yaralı Furkan Erbil, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Erbil için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Vali Yardımcısı Tevik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Ozan Akın, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum amirleri, asker ve polislerin katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftü Vekili Mikail Polat tarafından yapılan duanın ardından Şehit Furkan Erbil’in naaşı memleketi Kastamonu’ya uğurlandı.

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Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
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