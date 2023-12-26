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Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görüntüleri izleyenleri duygulandırdı

26.12.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit Aslan’ın sırtında ay yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.

Önceki gün, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan dün Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Sırtında ay yıldızlı bayrakla arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen şehidin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

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