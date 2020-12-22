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Şehit Astsubay Furkan Yavaş, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

İZMİR HABERLERİ  | 22.12.2020 13:30 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, şehadetinin 4 yıldönümünde dualarla anıldı.Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı 21 Aralık’ta terör örgütü DAEŞ ile çıkan çatışmada şehit düşen 16 askerden biri olan Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş için yakınları ve sevenleri bu sene de bir araya geldi.

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, şehadetinin 4 yıldönümünde dualarla anıldı.
Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı 21 Aralık’ta terör örgütü DAEŞ ile çıkan çatışmada şehit düşen 16 askerden biri olan Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş için yakınları ve sevenleri bu sene de bir araya geldi. Şehadetinin yıldönümünde Furkan Yavaş, Gaziemir Merkez Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Şehit Furkan Yavaş’ın silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bu arada cami önünde lokma döktürülerek vatandaşlara ikram edildi.

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