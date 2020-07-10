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Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Akgöz, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Akgöz, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınan Akgöz'ün (40) naaşı, tören için Valilik önüne, ardından da Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin eşi Canan, annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyelerini iletti.

Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan yaklaşık 30 balıkçı, kayıklarına bayrak asıp siren çalarak, şehit için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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