YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.02.2020 00:58 | Son Güncelleme

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, kaymakam ve belediye başkanları karşıladı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini bildirdi.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Şehidin kardeşi Rukiye Akçadağ, ağabeyini, şapkasıyla tabuta sarılarak "Ağlamayacağız abicim, kimseyi güldürmeyeceğiz." ifadesini kulladı. Şehidin bir kardeşi de naaşı asker selamıyla karşıladı.

Şehidin cenazesinin, yarın tarihi Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/
Anahtar Kelimeler:
İdlib Kahramanmaraş Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:50
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Akdeniz Eczanesi
Dulkadiroglu
Efe Eczanesi
Onikisubat
Kevser Eczanesi
Dulkadiroglu
Mehpare Eczanesi
Onikisubat
Şahbaz Eczanesi
Onikisubat
Vildan Eczanesi
Onikisubat
Atlas Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.