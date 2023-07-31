YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

31.07.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da ’Atlı Jandarma Timi’ göreve başladıAfyonkarahisar’da ’Atlı Jandarma Timi’ göreve başladı
İnternet kafeden telefon hırsızlığına adli kontrolİnternet kafeden telefon hırsızlığına adli kontrol
Motosikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiMotosikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Afyonkarahisar

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Şahbaz eczanesi
Onikisubat
Boran eczanesi
Pazarcik
Çaglayan eczanesi
Cagliyancerit
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Akpinar eczanesi
Onikisubat
Yeditepe eczanesi
Onikisubat
Harun eczanesi
Turkoglu
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.