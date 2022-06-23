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Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet haberi verildi

23.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet haberi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un (29), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak'ta annesi ve ağabeyinin yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, acı haberi iletti. Arduç'un ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ağabeyi Ayhan Arduç ile yakınları, evin önünde taziyeleri kabul etti. Şehir dışında bulunan şehidin eşi ile annesinin, kente gelmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Şehit Oğuzhan Arduç'un 8 ay önce evlendiği, babası İbrahim Arduç'un 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ise Dağkapı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet haberi verildi

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