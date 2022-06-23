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Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un cenazesi Eskişehir'e getirildi

23.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un cenazesi Eskişehir'e getirildi

Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un cenazesi Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un naaşı, memleketi Eskişehir'e getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit Oğuzhan Arduç'un (29) cenazesinin askeri uçakla getirildiği 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ile diğer ilgililer katıldı.

Şehit Arduç'un naaşı, yarın Reşadiye Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ise Dağkapı Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un cenazesi Eskişehir'e getirildi

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