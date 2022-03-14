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Şehit atalarını Çanakkale'de anmak için bisikletle Balkanlar'dan Edirne'ye geldiler

14.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküp'ten gelen Sami Emin: - "Yanımızda ülkelerimizin topraklarını getirdik. Okunan hatmi şerifleri ve dualarımızı getirdik. Çanakkale'de hayatını kaybeden atalarımızın anısını yaşatmak istiyoruz"

EDİRNE (AA) - Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen atalarına ahde vefa için Balkan coğrafyasından aldıkları toprakları Çanakkale'ye ulaştırmak isteyen bisikletli grup, Balkanlar'dan Edirne'ye vardı.

Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'da yaşayan Üsküp Ekoloji ve Dağcılık Derneği üyesi 5 kişi, "Balkanlar'dan Çanakkale’ye Bisikletle Vefa Yolculuğu" sloganıyla, 10 Mart'ta Üsküp'te buluşarak yola çıktı.

Yaklaşık 5 gün süren bisikletli yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gönüllüler Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile sohbet eden grup, yaşadıkları ülkelerden Türkiye'ye selam getirdiklerini belirtti.

Vali Yardımcısı Güler de anlamlı etkinlikleri için gönüllüleri tebrik etti.

Üsküp'ten gelen Sami Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit olan Balkanlı atalarını anmak ve Türkiye'ye olan sevgilerini göstermek adına yola çıktıklarını söyledi.

Şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını anlatan Emin, "Yanımızda ülkelerimizin topraklarını getirdik. Okunan hatmi şerifleri ve dualarımızı getirdik. Çanakkale'de hayatını kaybeden atalarımızın anısını yaşatmak istiyoruz. Biz atalarımızın ruhunu taşıyoruz. Bedenen oradayız ama ruhen buradayız. Türkiye sevdalısıyız." dedi.

Emin, Balkanlar'da yaşayan soydaşların kalplerinin Türkiye için attığını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra temsili olarak Üsküp'te 3 gün nöbet tuttuklarını anımsatan Emin, "Aynı düşmanlar devam ediyorlar. 15 Temmuz'daki düşmanlara karşı Çanakkale ruhuyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kamuran Hirdağ ise atalarının bağımsızlık mücadelesinde şehit olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Hirdağ, "Bu yolculuğu dedelerimizin anısına ve tüm Balkanlı şehitlerimizin hatırası için gerçekleştiriyoruz. Zorlu şartlarda yolculuk ettik ama dedelerimizin koşulları daha zordu." dedi.

Gönüllüler daha önce 2019 yılında da Üsküp’ten yola çıkarak Yunanistan üzerinden bisikletlerle benzer bir yolculuk gerçekleştirmişti.

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