Şehit Aybüke öğretmenin babasının "Babalar Günü hüznü"

Kendisi için Babalar Günü'nün iyi geçmediğini belirten Yalçın, "Şehit babalarına, yüce Türk milletine Allah sabır versin, Şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Neşe, Dilay'ın babalarına Allah sabır versin. Müslüman Türk milleti her zaman daim olsun." diye konuştu.

Kızı Aybüke'nin her Babalar Günü'nde kendisini kutladığını anlatan Yalçın, "Aybüke, özellikle anneler ve babalar günü gibi özel günleri hiç aksatmaz, bize hatırlatırdı. Şimdi o olmadığı zaman biz unutuyoruz. Bazen aklımıza gelmiyor ama sağ olsun valimiz, kaymakamımız, daire müdürlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız bizi yalnız bırakmıyor bu özel günlerde. Hepsine teşekkür ediyorum. Yokluğunu bize hissettirmiyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Artık bu millet biliyor, bunu unutmasınlar"

Ülkenin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Allah o mücadelede yola çıkanlara, askerlerimize, polisimize, devleti yönetenlere güç kuvvet versin. Acı haberler alıyoruz ara ara, Allah onların ailelerine de sabırlar versin. Yüce Türk milleti, vatan sağ olsun. Terörün nerelerden beslendiğini, nerelerden emir aldığını artık bu millet biliyor, bunu unutmasınlar."

- Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.