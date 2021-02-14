YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi

Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi

14.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi

Şehit Aydın Köse'nin naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin naaşı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.

Şehit Aydın'ın naaşı, ambulansla getirildiği Kahta ilçesinde aile fertlerinin yanı sıra Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aydın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu ağıt, tekbir ve salavatlarla Kahta Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle namazına müteakip Salkımbağı Köyü'nde törenle defnedilmesi bekleniyor.

Adıyamanlı şehit Aydın Köse'nin evine Türk bayrağı asıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Nurun Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Kahta Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği

Kahta Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği

Besni’de aile danışmanlığı birimi oluşturuldu

Besni’de aile danışmanlığı birimi oluşturuldu

Camiler dezenfekte edildi

Camiler dezenfekte edildi

Tarihi konak restore edilecek

Tarihi konak restore edilecek

Kahta’da sokağa çıkma yasağı 26 noktada denetleniyor

Kahta’da sokağa çıkma yasağı 26 noktada denetleniyor

Kaymakam Demir ilk doz aşısını yaptırdı

Kaymakam Demir ilk doz aşısını yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.