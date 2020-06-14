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Şehit Aznaurov’un annesi Türkiye’ye getirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Ahıska Türklerinin milli kahramanı Şehit İskender Aznaurov’un Moskova’da yaşayan 84 yaşındaki annesi Kamile Mustafayeva, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) girişimleri ile Türkiye’ye getirildi.Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki dış hat uçuşlarının askıya alınmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları’nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi.

Şehit Aznaurov’un annesi Türkiye’ye getirildi

Ahıska Türklerinin milli kahramanı Şehit İskender Aznaurov’un Moskova’da yaşayan 84 yaşındaki annesi Kamile Mustafayeva, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) girişimleri ile Türkiye’ye getirildi.
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki dış hat uçuşlarının askıya alınmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları’nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi. Ahıska Türklerinin milli kahramanı olan Şehit İskender Aznaurov’un Moskova’da yaşayan 84 yaşındaki annesi Kamile Mustafayeva, DATÜB’ün girişimleri ile Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği’nin desteğiyle yapılan çalışma ile tedavi edilmek üzere İstanbul’a getirildi.
Moskova’dan İstanbul’a getirilen Kamile Mustafayeva’yı havaalanında karşılayan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar yaptığı açıklamada, “Milli kahramanımız İskender Aznaurov’un annesi Kamile Hanımı DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un talimatıyla Moskova’dan getirmek için Dışişleri Bakanlığımız ile sıkı görüşmeler yaptık. Türk vatandaşlarını Rusya’dan tahliye eden uçakta, Azerbaycan vatandaşı olan Kamile Hanımı getirtmek talebimizi olumlu karşıladıklarından dolayı Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığına, Moskova Büyükelçiliğine ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra ise bizlere emanet olan milli kahramanımızın annesini, gerektiği şekilde tedavi ettirmek için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Şehit Aznaurov’un annesi Türkiye’ye getirildi

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