YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şehit babanın acısı paylaşıldı

Şehit babanın acısı paylaşıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, beraberindeki bir heyetle Muratlar köyünde bulunan şehit babası Mustafa Özbek’i ziyaret etti.Batman İl Jandarma Komutanlığında görevliyken 25 Eylül 1992 yılında silah kazası sonucunda şehit olan İsa Özbek’in babası Mustafa Özbek’in ziyaretine İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Dursun Koç da katıldı.

Şehit babanın acısı paylaşıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, beraberindeki bir heyetle Muratlar köyünde bulunan şehit babası Mustafa Özbek’i ziyaret etti.
Batman İl Jandarma Komutanlığında görevliyken 25 Eylül 1992 yılında silah kazası sonucunda şehit olan İsa Özbek’in babası Mustafa Özbek’in ziyaretine İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Dursun Koç da katıldı. Ziyarete katılanlar, hala acısını ilk günkü gibi yaşadığı gözlenen şehit babası Özbek’in acısını paylaştılar.
İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada, "Hala evlat acısını ilk günkü gibi yüreğinde saklı tutan Mustafa amcamıza Allah’tan sabr-ı cemil diliyor, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah" dedi.

Şehit babanın acısı paylaşıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:27
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Akçın Eczanesi
Dinar
Zafer Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.