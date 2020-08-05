YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Şehit babası Er’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Şehit babası Er’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 05.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

2016 yılında Hakkari’de şehit olan Osman Er’in babası İsmail Er, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.2016 yılının temmuz ayında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu Bilecikli er Osman Er şehit olmuştu.

Şehit babası Er’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

2016 yılında Hakkari’de şehit olan Osman Er’in babası İsmail Er, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.
2016 yılının temmuz ayında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu Bilecikli er Osman Er şehit olmuştu. Şehir erin babası Bilecik İl Müftü Ali Erhun’u ziyaret etti. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve İl Vaizi Erhan Yılmaz da eşlik etti. Şehit babası Er’le bir süre sohbet eden Müftü Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kendilerine teşekkür etti.

Şehit babası Er’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

“nur Viral’le Bizim Soframız” Programında Bozüyük Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.