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Şehit babası, oğlunun adına yaptırdığı aile sağlığı merkezinin inşaatında çalışıyor

17.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de vatani görevini yaparken silah kazası nedeniyle üç yıl önce şehit olan Jandarma Er Yaşar Nuri Küçükkara'nın babası Adem Küçükkara, oğlunun hatırası için Konya'da yaptırdığı aile sağlığı merkezinin inşaatında ter döküyor.

Silah kazası nedeniyle üç yıl önce şehit olan evladını 20 yaşında toprağa veren 46 yaşındaki Küçükkara, oğlunun adını yaşatmak için vatandaşların faydalanabileceği bir kurum yaptırmaya karar verdi.

Ailesiyle istişare sonucu, bir aile sağlığı merkezi yaptırmak isteyen Küçükkara, Selçuklu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğüyle gerçekleştirilen protokolün ardından, Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki tahsis edilen alanda inşaata başladı.

İnşatta hem nöbet tutan hem de çalışan Küçükkara, aile sağlığı merkezinin bir an önce hizmete açılması için var gücüyle mesai harcıyor.

"İNSANLARA DAHA FAYDALI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Şehit babası Küçükkara, AA muhabirine, oğlunun şehadetinin ardından adını yaşatabilmek için başladıkları aile sağlık merkezinin yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Havaların elverişli olması durumunda aile sağlığı merkezi inşaatını en geç nisan ayında bitirmeyi planladıklarını aktaran Küçükkara, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde eşim ve kızımla cami veya Kur'an Kursu yaptıralım diye istişare ederken aile sağlığı merkezinde karar kıldık. Çünkü burası bir sağlık merkezi olacak. Büyüğünden küçüğüne, gencinden yaşlısına herkes kullanabilecek. İnsanlara daha faydalı olabileceğini düşündük. Oğlumun adının yaşatılacağı bu merkezde çalışmaktan gurur duyuyorum. Oğlum şehit olmadan önce inşaatlarda beraber çalışıyorduk. Vefatından sonra şimdi oğlum yanımdaymış gibi çalışıyorum. Bu inşaatın hem başında duruyorum hem de çalışıyorum."

Küçükkara, gece gündüz akıllarından çıkmayan evladıyla her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, "Evladımız bu vatana hizmet etti ve şehit oldu. Biz de aynı hizmeti kendi maddi ve manevi gücümüzle devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat Aile Sağlığı Merkezi

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