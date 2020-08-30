Şehit babası okuma azmiyle üçüncü üniversite diplomasını aldı

SİNAN ÖZMÜŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, okuma azmi sayesinde üçüncü üniversite diplomasını almayı başardı. FETÖ'nün hain darbe girişiminde 26 yaşındayken şehit olan polis memuru Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, darbe girişiminin ardından dernek, federasyon ve vakıfların kuruluşuna öncülük ederek Mehmetçik, şehit yakınları, gaziler ve muhtaç çocuklar için mücadele ediyor. Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı da olan Zeki Kılınç, polislik mesleğine başladıktan sonra da devam ettiği eğitim hayatında azmiyle örnek olmayı başardı. Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sisteminden 1996 yılında Sosyal Bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, aynı üniversitenin İktisat bölümünden 2010'da mezun olarak, lisans diplomasını da aldı. Emekli polis memuru olan Kılınç, 56 yaşında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu da başarıyla tamamladı ve üçüncü diplomasına da kavuştu.

- Yeni hedefi avukat olmak Şehit babası Kılınç'ın yeni hedefi ise dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesini kazanmak. Bunun için çalışmalara başlayan Kılınç, hukuk bitirip, şehit ailelerinin davalarında ücretsiz avukatlık yapmak istiyor. Kılınç, AA muhabirine, 1987 yılında lise mezunu olarak emniyet teşkilatına girdiğini, polis olduğu dönemde kazandığı açık öğretim fakültesinden ön lisans ve lisans diplomaları aldığını anlattı. Sosyal Bilimler ön lisans ve iktisat lisans diplomalarını aldıktan sonra da eğitim aşkının devam ettiğini dile getiren Kılınç, "Adalet ve hukuk"un ilgi duyduğu bir alan olduğunu, bu nedenle Adalet Meslek Yüksekokulunu da kazanarak kayıt yaptırdığını belirtti. Uzmanlığı nedeniyle yıllarca mahkemede bilirkişilik yaptığını aktaran Kılınç, "Üniversitesi sınavında hukuk fakültesini kazanmam zordu. Bundan dolayı Adalet Meslek Yüksekokulu tercihinde bulundum. Bugün itibarıyla bu bölümden de mezun olarak, üçüncü diplomamı aldım. Şimdi dikey geçiş yapmak suretiyle, hukuk fakültesinden mezun olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.