YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi Eren Operasyonlarına destek verdi

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi Eren Operasyonlarına destek verdi

12.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi Eren Operasyonlarına destek verdi

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonlarına destek verdiklerini belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan şehit Gedik'in 68 yaşındaki annesi Hatice Gedik, gazetecilere, Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonları desteklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya güvendiğini aktaran Gedik, terörün kökünün kazılmasını istedi.

Operasyonla teröristlerin temizleneceğini dile getiren Gedik, "Devletimiz bu şekilde çalıştıktan sonra inşallah terör bitecek, devletimiz milletimiz sağ olsun." dedi.

Şehit Gedik'in kardeşi Arif Gedik de operasyonu sonunu kadar destekledigini söyledi.

"Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin." diyen Gedik, "Raporlu olduğum için askerlik yapamadım fakat çağrılırsam bende giderim her saat hazırım. İnşallah bu terör biticek." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Hatay Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

Hatay Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Akdoğan Eczanesi
Antakya
Canbolat Eczanesi
Antakya
Hekimoğlu Eczanesi
Antakya
Sevingül Gökçe Eczanesi
Antakya
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Berkyürek Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Ünlü Influencer Tuğçe Baltacı kozmetik sektöründe de iddialı

Ünlü Influencer Tuğçe Baltacı kozmetik sektöründe de iddialı

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt ve akü hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Hatay'da saksıya uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Hatay'da saksıya uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Payas’ın en işlek caddeleri yeniden trafiğe açıldı

Payas’ın en işlek caddeleri yeniden trafiğe açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.