Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi Eren Operasyonlarına destek verdi

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonlarına destek verdiklerini belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan şehit Gedik'in 68 yaşındaki annesi Hatice Gedik, gazetecilere, Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonları desteklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya güvendiğini aktaran Gedik, terörün kökünün kazılmasını istedi.

Operasyonla teröristlerin temizleneceğini dile getiren Gedik, "Devletimiz bu şekilde çalıştıktan sonra inşallah terör bitecek, devletimiz milletimiz sağ olsun." dedi.

Şehit Gedik'in kardeşi Arif Gedik de operasyonu sonunu kadar destekledigini söyledi.

"Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin." diyen Gedik, "Raporlu olduğum için askerlik yapamadım fakat çağrılırsam bende giderim her saat hazırım. İnşallah bu terör biticek." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

