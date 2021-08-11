YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi

Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in en sevdiği yemek, sınırdaki Mehmetçikler için pişirildi

11.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehidin kız kardeşi Neriman Kaya: - "Her izne geldiğinde yolun yarısında 'Pişti mi yemekler' derdi. Onu yollarda beklerdik. Gelirdi, hemen sofra serilir sarma ve dolmalar konulurdu"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ve komşuları, şehidin en sevdiği yemeği sınırdaki Mehmetçikler için hazırladı.

Şehidin kız kardeşi Neriman Kaya, AA muhabirine, şehit ağabeyinin sarma ve dolmayı çok sevdiğini söyledi.

Komşularıyla ağabeyinin doğum günü ve şehadetinin 4. yılında sarma ve dolma hazırladıklarını dile getiren Kaya, "Her izne geldiğinde yolun yarısında 'Pişti mi yemekler?' derdi. Yine bu zamanlarda gelirdi. Onu yollarda beklerdik. Gelirdi, hemen sofra serilir, sarma ve dolmalar konulurdu. O varmış gibi böyle bir şey yapalım dedik. Yaptığımız sarma ve dolmalar sınıra askerlerimize gidecek. İnşallah ağabeyim de onlarla birlikte yiyecek." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Hatice Gedik ise "Sevdiği yemekleri yaptırdım, askerlere göndereceğim ve askerlerimizi doyuracağım kısmet olursa." dedi.

Hazırlanan yemekler, Suriye sınırındaki Mehmetçiklere gönderilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktıİskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
şehit İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:43
Öğle
12:46
İkindi
16:30
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Vehba Eczanesi
Antakya
Altunay Eczanesi
Defne
Esra Eczanesi
Defne
Fatma Eczanesi
Defne
Sürmeli Eczanesi
Defne
Dınçer Eczanesi
Iskenderun
Dilara Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.