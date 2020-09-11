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Şehit Bedirhan bebeğin adı Sivas'ta gençlik merkezinde yaşatılacak

SİVAS HABERLERİ  | 11.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Şehit Bedirhan bebeğin adı Sivas'ta gençlik merkezinde yaşatılacak

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki gençlik merkezi kompleksinde yaşatılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldırım Mahallesi Şehir Stadyumu yanındaki alanı inceleyerek, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’tan bilgi aldı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bedirhan bebeğin adını unutturmayacak güzel bir eser kazandırma noktasında kendilerine talimatı olduğunu söyledi.

Yer tahsisi yapıldığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da ili ziyaretinde bu sürecin hızlandığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu güzel alana şehidimizin ismini vereceğimiz güzel bir kompleks kazandıracağız. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizin çalışmasıyla güzel bir tanzim yapılacak. Gençlerimize, çocuklarımıza ve Şarkışla’daki vatandaşlarımıza güzel hizmet verecek bir alan olacak. Proje detaylarına çalışılıyor, hem yüzme havuzu hem de gençlerimize hizmet edecek gençlik kompleksine bütünleşik bir yapı olacak."

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