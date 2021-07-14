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Şehit bekçi Gökçen Koşal son yolculuğuna uğurlandı

14.07.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit bekçi Gökçen Koşal son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın cenazesi toprağa verildi.

Koşal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin anne, baba ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Kamile, babası Hüseyin, kardeşi Gökçe Koşal ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

- Olay

Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçi Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan yaralanmış, Koşal hastanede hayatını kaybetmişti. Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlatmış şüpheli N.S. gözaltına alınmıştı.

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