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Şehit cenazesi programı belli oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli Jandarmar Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, ikindi namazı sonrasında memleketinde toprağa verilecek.Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucunda altına kalanları kurtarma çalışması sırasında yaşanan ikinci çığ felaketi sonrasında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın cenaze programı belli oldu.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli Jandarmar Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, ikindi namazı sonrasında memleketinde toprağa verilecek.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucunda altına kalanları kurtarma çalışması sırasında yaşanan ikinci çığ felaketi sonrasında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın cenaze programı belli oldu. Karaca, Van’da düzenlenen törenin ardından uçak ile getirileceği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında karşılanacak. Uzman Onbaşı Karaca’nın naaşı buradan alınarak cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getirilecek. Şehit Uzman Onbaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’ne defnedilecek.

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Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
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