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Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar da katıldı

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı.

Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit çocuklarını polis ve jandarmaya ait helikopterlere bindirdi, çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Abdulhamit Gül, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok büyük bir mutluluk içerisinde, ayaklarının yerden kesildiği bir festivalde olduklarını belirtti.

Bu yıl 3'üncüsü Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'in dolu dolu geçtiğini, bu coşkuyu kadim topraklar olan Anadolu'ya getiren Selçuk Bayraktar ve tüm ekibine, Bakanlığa, ilgililere teşekkür eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Çok güzel etkinlikler var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin projelerini izliyoruz. Yaklaşık 4 bin takım yarışlarda. Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Türkiye uçuşa geçti, ayaklarımız yerden kesildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün şehit çocuklarımızla beraber, jandarma ve emniyet mensubu ağabeyleri sayesinde şehir turu heyecanı yaşadık."

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