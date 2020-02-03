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Şehit çocuklarına polis şevkati

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te şehit çocukları, babalarının meslektaşları ile birlikte ikinci eğitim ve öğretim dönemi öncesinde karne tatilinin tadını çıkardı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yarı yıl tatilinde şehit meslektaşlarının çocuklarını yalnız bırakmadı.

Gaziantep’te şehit çocukları, babalarının meslektaşları ile birlikte ikinci eğitim ve öğretim dönemi öncesinde karne tatilinin tadını çıkardı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yarı yıl tatilinde şehit meslektaşlarının çocuklarını yalnız bırakmadı. Polisler, şehit meslektaşlarının emanetleri olan çocuklara unutamayacakları bir gün geçirtti. Evlerinden alınan çocuklar, polis ağabey ve ablaları ile birlikte 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunan Gezegenevi ve Bilim Merkezini gezdi. Çocuklar burada yaşadıkları dünyanın evrendeki yerini ve çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini izledi.
Daha sonra polis evine götürülen çocukları burada ise İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek karşıladı. Emniyet Müdürü Zeybek,pasta kesip, yemek yediği çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları kucaklayıp seven Müdür Zeybek, günün anısına ise çeşitli hediyeler dağıttı.
Öğle yemeğinin ardından çocuklar Şahinbey Belediyesince organize edilen ve çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali’ne götürülerek, "Türkiye’dir Burası" isimli gösteriye götürüldü. Çocuklar keyifli ve güzel bir günün ardından tek tek evlerine bırakıldı.

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