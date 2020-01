Şehit Emniyet Müdürü Okkan anısına Karate Turnuvası gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek’te Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı anma etkinliği kapsamında düzenlenen karate turnuvasına katıldı.

Hendek Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 15 ilden toplam bin 129 sporcu katıldı. Programa katılan protokol üyeleri ve Başkan Yüce dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Düzenlenen anma programına Başkan Yüce’nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Arif Özsoy ve Karate Federasyonu As Başkanı Meydan Kobaş da katıldı. Anma programında konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıkan Başkan Yüce’ye Diyarbakır’dan gelen misafirler tarafından Diyarbakırspor forması hediye edildi.

Tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Yüce, “Vatanın birliği, beraberliği ve müdafaası için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi ve değerli şehidimiz Ali Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Memleketlerinden kalkıp böylesine değerli bir programa iştirak eden her sporcumuzu, antrenörümüzü, aileleri ve tüm misafirlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Sakarya’mızın en büyük değerlerinden biri olarak adını her zaman gelecek nesillere gururla taşıyacağımız Şehit Ali Gaffar Okkan Sakarya’nın olduğu gibi Diyarbakırlı kardeşlerimizin de en büyük değerleri arasındadır. Şehidimize verilen değeri görmek her sene olduğu gibi bu sene de bizlerde buruk bir mutluluk yaşatıyor. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan ve şehidimizi her zaman kendi kardeşleri gibi görerek her sene yad eden tüm Diyarbakır’a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bizler vatanının birliği ve bütünlüğü için canını hiçe sayan bir milletiz. Farklı topraklardan olsak da tek bir yürekte buluşan insanlarız. Rabbim vatanımızın birliğini beraberliğini korusun inşallah” dedi.