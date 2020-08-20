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Şehit Eyüp Gönen Caddesi ’prestij’ kazanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehit Eyüp Gönen Caddesi, prestij uygulamasıyla yeni görünümüne kavuşuyor.
Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un seçim vaatlerinden biri olan prestij cadde yapımı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Esentepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde de prestij uygulamasına geçildi. Caddeyle bağlantılı 2382, 2383 ve 2387’nci sokaklarda da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Modern aydınlatma direkleri
Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde vatandaşların yolu daha rahat kullanabilmesi ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde ilerlemesi için asfalt dökümü yapıldı. İlçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için mevcut aydınlatma direkleri kaldırılırken, yerine modern aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Aydınlatma için seçilen led armatürler sayesinde enerji tasarrufu da sağlanıyor. Yaya yürüyüş konforunun artması için de çalışmalar sürüyor. Mevcut kaldırımlar yenilenerek yayaların daha rahat hareket etmesi sağlanıyor.

"İlçenin silüetini değiştirmeyi sürdürüyoruz"
Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, prestij cadde projesinin önemine değindi. Başkan Dursun, "Sultangazi’nin hak ettiği yere gelebilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim vaadimiz olan prestij cedde yapımı ile geleneksel mimari ve modern çizgileri sentezliyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atarken, ilçenin silüetini de değiştiriyoruz" dedi.

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