Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde tamamlanacak

Şehit Fethi Sekin Külliye ihalesinin Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği ve çalışmaların 2020 yılında tamamlanacağı bildirildi.

Şehit Fethi Sekin Külliyesi inşasının tamamlanmasına yönelik ihale, Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağı bildirildi. Toplam 942 metre kare inşaat alanına sahip olacak külliye bünyesinde toplantı ve sergi salonu, 4 adet atölye ile bay-bayan lavabolarının yer alacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını kahramanca mücadelesiyle önleyerek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin yazdığı kahramanlık destanıyla, vatan-millet sevdasının simge isimlerinden birisidir. Vatan, millet, bayrak sevdasını gelecek nesillere öğütleyeceğimiz bir değer olan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in ismini yaşatmak adına her çalışmanın öncüsü olacağız. Zira Fetih Sekin gibi kahramanlarımızın asil kanlarıyla yoğrulan bu kutlu vatanın evlatları olarak her daim onlara minnettar olacağız. Kahraman şehidimizin anısını yaşatmaya katkı sağlamaktan büyük onur duyuyor, şehidimiz Fethi Sekin’i bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlayarak külliye inşasını 2020 yılı içerisinde tamamlayacağız" dedi.

