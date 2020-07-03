YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde tamamlanacak

Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde tamamlanacak

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Şehit Fethi Sekin Külliye ihalesinin Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği ve çalışmaların 2020 yılında tamamlanacağı bildirildi.Şehit Fethi Sekin Külliyesi inşasının tamamlanmasına yönelik ihale, Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Şehit Fethi Sekin Külliye ihalesinin Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği ve çalışmaların 2020 yılında tamamlanacağı bildirildi.
Şehit Fethi Sekin Külliyesi inşasının tamamlanmasına yönelik ihale, Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağı bildirildi. Toplam 942 metre kare inşaat alanına sahip olacak külliye bünyesinde toplantı ve sergi salonu, 4 adet atölye ile bay-bayan lavabolarının yer alacağı aktarıldı.
Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını kahramanca mücadelesiyle önleyerek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin yazdığı kahramanlık destanıyla, vatan-millet sevdasının simge isimlerinden birisidir. Vatan, millet, bayrak sevdasını gelecek nesillere öğütleyeceğimiz bir değer olan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in ismini yaşatmak adına her çalışmanın öncüsü olacağız. Zira Fetih Sekin gibi kahramanlarımızın asil kanlarıyla yoğrulan bu kutlu vatanın evlatları olarak her daim onlara minnettar olacağız. Kahraman şehidimizin anısını yaşatmaya katkı sağlamaktan büyük onur duyuyor, şehidimiz Fethi Sekin’i bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlayarak külliye inşasını 2020 yılı içerisinde tamamlayacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Elazığ Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:07
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:40

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Çelik Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elazığ’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elazığ’da cinayet

Elazığ’da cinayet

Kavgada Silahlar Çekildi 1 ölü 1 yaralı

Kavgada Silahlar Çekildi 1 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.