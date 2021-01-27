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Şehit-Gazi Birlik Sen Yönetiminden Başkan Cabbar’a ziyaret

27.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Şehit-Gazi Birlik Sen Yönetiminden Başkan Cabbar’a ziyaret

Şehit-Gazi Birlik Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Kayseri İl Başkanı Mehmet Dursun, Develi İlçe Başkanı Mesut Tezcan ve şehit kardeşi Durdu Eldeniz Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette heyet ilçedeki şehit ve gazi yakınları hakkında istişarelerde bulundu.

Şehit-Gazi Birlik Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Kayseri İl Başkanı Mehmet Dursun, Develi İlçe Başkanı Mesut Tezcan ve şehit kardeşi Durdu Eldeniz Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette heyet ilçedeki şehit ve gazi yakınları hakkında istişarelerde bulundu. Şehit ve gazi yakınlarının en değerli emanetler olduklarını belirten Başkan Cabbar; “Develi Belediyesi olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçlarını karşılama ve onların taleplerine cevap verme noktasında hassasiyetle davranıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır” dedi. Şehit-Gazi Birlik-Sen yöneticileri de Başkan Cabbar’ın şehit ve gazi yakınlarına verdiği desteklerinden dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

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