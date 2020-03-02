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Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, şehidin baba evini ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi

OSMANİYE (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü yapıldı.

Bahçe ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İlçe Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua okuyan gruptakiler, daha sonra İdlib'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Akkaya'nın baba evini ziyaret etti.

Baba Ali Akkaya'ya başsağlığı dileyen protokol ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Akkaya ve tüm şehitler için dua etti.

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Bahar Kalkanı Bahçe Destek Osmaniye

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