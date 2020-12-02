YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Şehit Hasan Yağlı’nın babası vefat etti

Şehit Hasan Yağlı’nın babası vefat etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı’nın babası vefat etti.İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar Köyünden olan Şehit Hasan Yağlı’nın babası Selahattin Yağlı (90) vefat etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı’nın babası vefat etti.
İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar Köyünden olan Şehit Hasan Yağlı’nın babası Selahattin Yağlı (90) vefat etti. Şehit babasının cenaze törenine Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun da katılarak Yağlı ailesinin acısını paylaştı.
Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe dikkate alınarak Selahattin Yağlı’nın ailesi taziyeleri kabul ettikten sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in cenaze namazını kıldırması ile Teceller mahallesinde bulunan aile kabristanına defnedildi.
Şehit Hasan Yağlı, 1991 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütünün hain saldırısı ile girdikleri çatışmada şehit olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:47
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.