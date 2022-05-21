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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

21.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Erbaşı'nın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Ağaçören ilçesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, daha sonra cenaze töreninin yapılacağı ilçe meydanındaki Fatih Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Zeynep, yakınları tarafından teskin edildi. Şehidin kız kardeşi de tören boyunca ağabeyinin fotoğrafını elinden bırakmadı.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Erbaşı'nın naaşı, Ağaçören Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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