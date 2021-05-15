Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Özdamar, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Yasin Özdamar'ın (24) naaşı, Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaltı köyüne götürüldü.

Helallik alınması için babaevine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Keziban ile baba Sadettin Özdamar gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, köy meydanındaki tören alanına ulaştırıldığında, asker üniforması giyen amcası Murat Özdamar "Beni de askere alın, ben hazırım." dedi.

Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özdamar'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile vatandaşlar katıldı.

