YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

11.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Adana'da jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in naaşı, İstanbul'da toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadri Erdil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür askeri erkan katıldı.

Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin'in ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

Şehit Şahin'in naaşı, burada İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında önceki gün otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardındanGaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Altay, Adana Demirspor maçına hazırAltay, Adana Demirspor maçına hazır
Anahtar Kelimeler:
şehit

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.