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Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

KONYA HABERLERİ  | 14.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aktay'ın geçen yıl bugün evlendiği ve 21 günlük bebeğinin olduğu öğrenildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda mağarada kıstırılan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedildi.

Akşehir Devlet Hastanesinden alınan Aktay'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Geçen yıl bugün evlendikleri öğrenilen şehidin eşi Gül Aktay, 21 günlük erkek bebeğiyle cenaze töreninin düzenlendiği alana geldi.

Şehidin eşini, annesi Nevruz ve babası Salih ile kardeşleri Hasan, Ali ve Çağlar Aktay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehit asker için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Nasreddin Hoca Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit Aktay'ın naaşı, Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde teğmen üniforması giyen şehidin kardeşi Hasan Aktay'ın teğmenlik sınavını kazandığı ve atama beklediği öğrenildi.

Törene şehidin yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

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