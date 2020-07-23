Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Adıyaman’da 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek’in şehit olduğu bölgede dev Türk Bayrağı dalgalanacak.

Kömür Beldesi Boğazözü Köyü mevkiinde intikal halindeki askeri araca PKK Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Er Mücahit Şimşek’in isminin verildiği korucu noktasına jandarma tarafından dev Türk Bayrağı dikildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kömür Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Şehit J. Er. Mücahit Şimşek korucu noktasına yaptırılan 27 metre yüksekliğindeki direğe şanlı Türk Bayrağı çekildi.

Hakim bir tepede bulunan Türk Bayrağı, büyüklüğü nedeniyle bir çok noktadan görülebiliyor.



