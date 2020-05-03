YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

MANİSA HABERLERİ  | 03.05.2020 00:16 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

MANİSA (AA) - Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun Manisa'daki eşine acı haber ulaştı.

Yunusemre ilçesinde Atatürk Mahallesi 5907. Sokak'ta oturan Ayşe Karaaslan Kuzu, eşinin şehadet haberini askeri yetkililerden aldı.

Şehidin eşi, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehit Kuzu'nun Ayşe Karaaslan ile henüz nikahlandığı ve düğün yapamadığı öğrenildi.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin eşinin evinin önünde sağlık ekibi bekletiliyor.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından mahalle sakinleri de evin önünde toplandı.

Şehidin cenazesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verilecek.

Bitlis'te merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle girilen çalışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş hafif yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
acı haber verildi eşi Manisa Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu tedavi altına alındı

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu tedavi altına alındı

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi

Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Manisa Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.