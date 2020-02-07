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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Akçam son yolculuğuna uğurlandı

ARTVİN HABERLERİ  | 07.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Akçam son yolculuğuna uğurlandı

ARTVİN (AA) - Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam (26), memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Akçam'ın naaşı, dün Van'daki törenin ardından uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile Artvin’in Ardanuç ilçesine getirildi.

Şehit Akçam için bugün Ardanuç ilçesinde tören düzenlendi.

Tören kapsamında Akçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda Ardanuç Merkez Cami önüne getirildi.

Şehit cenazesinin cami meydanına getirilmesiyle şehit annesi Emine, babası Nazım v e kız kardeşleri Zeynep ve Sıla Akçam tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Asker montu giyen Sıla Akçam, asker selamı vererek, "Seninle gurur duyuyorum. Sana söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Canımın içisin başımı hep dik tutacağım." dedi.

Şehit yakınları da burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hasan Koçyiğit, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Yasın Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve binlerce vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit Akçam’ın naaşı askerlerin omzunda bir süre taşınarak cenaze aracına kondu. Buradan Bulanık Köyü'ne götürülen şehidin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Şehit Van

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İmsak
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Sabah
07:11
Öğle
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İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Artvin Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Akın Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Turna Eczanesi
Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Altınpost Eczanesi
Hopa
Deniz Eczanesi
Murgul
Merkez Eczanesi
Savsat
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