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Şehit Kamil unutulmadı

10.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Şehadetinin 101’inci yıl dönümünde Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği ile organize edilen ‘Şehitkamil’e Mektup’ Yarışması ve Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.Antep Savunmasının simge isimlerinden Şehit Mehmet Kamil’in vefatının 101’inci yılı dolayısıyla Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Şehit Kamil’e Mektup Yarışması ve Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞNS) düzenlenen törenle verildi.Şehit Kamil’e Mektup Yarışması’nda ortaokullar ve liseler kategorisinde dereceye giren 10 öğrenci ile Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda 2 farklı kategoride 40 farklı takım arasında ilk 3 dereceye girmeyi başaran 42 lise ve üniversite öğrencisi, ödüllerini Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı’nın elinden aldılar.

Şehadetinin 101’inci yıl dönümünde Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği ile organize edilen ‘Şehitkamil’e Mektup’ Yarışması ve Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
Antep Savunmasının simge isimlerinden Şehit Mehmet Kamil’in vefatının 101’inci yılı dolayısıyla Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Şehit Kamil’e Mektup Yarışması ve Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞNS) düzenlenen törenle verildi.
Şehit Kamil’e Mektup Yarışması’nda ortaokullar ve liseler kategorisinde dereceye giren 10 öğrenci ile Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda 2 farklı kategoride 40 farklı takım arasında ilk 3 dereceye girmeyi başaran 42 lise ve üniversite öğrencisi, ödüllerini Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı’nın elinden aldılar. Şehit Kamil’e Mektup Yarışması’nda birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, dördüncü ve beşincilere bisiklet armağan edilirken, Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren tüm öğrenciler spor malzemeleriyle ödüllendirildiler.

“Yarışmacı gençlerimizi kutluyorum”
Organizasyonun ödül töreninde katılımcılara hitap eden Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, dereceye girerek ödül almaya hak kazanan genç öğrencileri kutlayarak, “Kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen Şehit Kamil’e Mektup Yarışması ve Şehit Kamil’i Anma Paintball Turnuvası’nda dereceye giren tüm yarışmacı öğrencilerimizi kutluyorum. Gençlerimiz, Antep Savunmasının genç kahramanı Şehit Mehmet Kamil’i unutmadıklarını düzenlenen organizasyonlarda ortaya koydukları büyük özveriyle bir kez daha gösterdiler. Yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçen kurumlarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurdular”
Ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde gençlerin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurduklarını vurgulayarak, “Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği ile organize edilen yarışma ve turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Katılımcı gençlerimiz, geçmiş ile gelecek arasında çok güçlü bir bağ kurdular, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktılar. Tarihlerini bilip, geleceğe umutla bakan tüm gençlerimizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimize, akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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