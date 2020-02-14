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Şehit Karagöz için mevlid okutuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kartepeli Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.Van’da meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalan vatandaşları kurtarmak isterken ikinci kez çığ düşmesi sonrasında şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için Uzuntarla Atalar Camii’nde okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.Atalar Camii’nde akşam ile yatsı namazı arasında Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve yüzlerce Kartepeli hemşehrisi Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesine yeniden başsağlığı dileğinde bulundular.

Şehit Karagöz için mevlid okutuldu

Kartepeli Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.
Van’da meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalan vatandaşları kurtarmak isterken ikinci kez çığ düşmesi sonrasında şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için Uzuntarla Atalar Camii’nde okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.
Atalar Camii’nde akşam ile yatsı namazı arasında Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve yüzlerce Kartepeli hemşehrisi Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesine yeniden başsağlığı dileğinde bulundular. Mevlid-i Şerif sonunda Kaymakam Çağlar ve Belediye Başkanı Kocaman , Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz’e Türk Bayrağı hediye ettiler.

Şehit Karagöz için mevlid okutuldu

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