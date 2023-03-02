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Şehit karakol komutanına gözyaşları arasında son görev

02.03.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görev için gittiği Mersin’den Aydın’a dönüş esnasında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, Antalya’da ailesinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde Cezaevi Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat’ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin’in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Kesekler’in ani ölümü sevenlerini üzerken, şehit Astsubay için dün Efeler İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı, Konyaaltı Uncalı Şehitliği’nde toprağa verilmek üzere Antalya’ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Akdeniz Üniversitesi Camisi avlusuna getirilerek askerlerin omuzlarında musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip Akdeniz Üniversitesi Camisinde düzenlenen cenaze namazına; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, merkez ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON GÖREV

Cenaze namazına katılan şehidin iki oğlu ise güçlükle ayakta durdu. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan iki genci, yakınları teselli etti. Şehidin eşi, annesi ve kız kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşini ve kardeşlerini kadın komutanlar sarılarak teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Uncalı Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.

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