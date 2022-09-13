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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

13.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

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