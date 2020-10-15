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Şehit kızı küçük Eylül’e doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 15.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz’ün 5 yaşına giren kızı Eylül Öksüz’e doğum günü kutlaması yapıldı.Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman tarafından 4 yıl önce Mardin’in Derik ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Numan Öksüz’ün 5 yaşına giren tek kızı Eylül Öksüz için doğum günü etkinliği Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki baba ocağında yapıldı.Alpedo Kervan Pastaneleri tarafından hazırlanan ve üzerinde şehidin kızının da bulunduğu pasta anne Tuğba Öksüz ile birlikte kesildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz’ün 5 yaşına giren kızı Eylül Öksüz’e doğum günü kutlaması yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman tarafından 4 yıl önce Mardin’in Derik ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Numan Öksüz’ün 5 yaşına giren tek kızı Eylül Öksüz için doğum günü etkinliği Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki baba ocağında yapıldı.
Alpedo Kervan Pastaneleri tarafından hazırlanan ve üzerinde şehidin kızının da bulunduğu pasta anne Tuğba Öksüz ile birlikte kesildi. Yaşadığı mutluluk gözlerine yansıyan Eylül Öksüz’e çeşitli hediyeler de verildi.
Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden iş insanı Sami Kervancıoğlu, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde şuanda bizler vatanımızda yaşayabiliyoruz. Onların bizlere emaneti olan çocukları ve ailelerinin her zaman yanlarındayız. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize rahmet gazilerimize şifalar ve doğum gününü kutladığımız Eylül kızımıza da sağlıklı yıllar diliyoruz” dedi.

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