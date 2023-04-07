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Şehit madencinin cenazesi toprağa verildi

07.04.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK Amasra İşletmesindeki grizu patlamasında ağır yaralanan ve İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayhan Akgül 173 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit madencinin cenazesi toprağa verildi

Akgül’ün cenazesi Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde toprağa verildi.

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen grizu kaynaklı patlama sonucu 42 işçi hayatını kaybetti. Patlamadan ağır yaralı olarak kurtulan, ambulans uçakla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayhan Akgül 173 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası şehit madenci Akgül’ün cenazesi İstanbul’dan Bartın’ın Amasra İlçesine bağlı Çanakçılar köyündeki baba ocağına getirildi.

Akgül’ün Türk Bayrağına sarılı tabutu Cuma namazı sonrasında cami avlusundan omuzlara alınarak köy meydanına getirilirken 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akgül de babasının resmini taşıdı.
Köy meydanındaki cenaze törenine Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti Bartın Grup Başkanvekili ve Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, madenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Akgül’ün naaşı cenaze töreninin ardından dualar eşliğinde köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

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