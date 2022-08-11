Şehit Mahsun Şimşek memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Hakkari'den uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şimşek'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'ne getirildi. Öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.



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